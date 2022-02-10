Решение ФАС в отношении Google положительно повлияет на взаимодействие с пользователями

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о нарушении компанией антимонопольного законодательства ФАС в отношении Google должно положительно повлиять на практику взаимодействия компании со своими пользователями. Об этом ТАСС сообщил директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.

"Нам хочется верить, что данное решение повлияет на практику взаимодействия Google со своими пользователями в положительную сторону, и Google станет более открытым и понятным, пользователи будут понимать причины блокировок", - отметил он.

Зыков добавил, что АППСИМ оценивает данное решение положительно, так как у пользователей постоянно возникали вопросы и проблемы с блокировками Google. "Очевидно, что Google ведет политику двойных стандартов в отношении блокировок. С одной стороны, они не блокируют контент, который является опасным. Более того, они пропускают его через официальную рекламную модерацию. <…>. Опасный контент, к которому Роскомнадзор неоднократно предъявлял претензии они не блокировали, за что Роскомнадзор неоднократно их привлекал к ответственности, в том числе наказывал их штрафами. Наконец-то это официально признано со стороны ФАС, и мы надеемся, что компания Google будет объяснять пользователям причину блокировки и даст возможность оспорить, написав в службу модерации или каким-либо еще способом", - добавил он.

Директор ассоциации также подчеркнул, что в России начал работать закон "о приземлении", благодаря которому у пользователя появилась возможность оспаривать решение, в том числе в рамках судебного законодательства РФ. "В целом, надеемся, что остальные платформы посмотрят на этот прецедент и начнут действовать более взвешенно по отношению к пользователям", - отметил Зыков.

Ранее в четверг ФАС России признала компанию Google нарушившей антимонопольное законодательство. По данным службы, правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов и обращения контента пользователей на Youtube являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми. Это приводит к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования действий. ФАС установила, что такое поведение ущемляет интересы пользователей, а также ограничивает конкуренцию на смежных рынках. Уточняется, что размер штрафа для компании будет определен в ходе административного расследования.