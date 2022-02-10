Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев заразился коронавирусом

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Председатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев в четверг сообщил ТАСС, что у него выявлен коронавирус, политик чувствует себя нормально и находится дома.

"Да, действительно, я заболел. Вчера ночью мне пришел положительный результат теста. Сижу дома", - сказал Нечаев.

По его словам, он чувствует себя "в принципе хорошо". "Все запахи чувствую, немного голос осип, иногда подкашливаю. Температуры нет", - уточнил политик.

Лидер партии добавил, что из-за заболевания пришлось перенести ранее намеченный на предстоящий понедельник в Госдуме круглый стол по теме дистанционного электронного голосования. "Мне очень важно присутствовать на этом круглом столе", - добавил он.