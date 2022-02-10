Более 3,4 млн человек прошли вакцинацию от коронавируса в Петербурге

Лисовец и вице-губернатор Олег Эргашев в четверг представили депутатам Законодательного собрания Санкт-Петербурга доклады о санитарно-эпидемиологической обстановке в городе. "Глава профильного комитета также подчеркнул, что к текущему моменту практически удалось выполнить план по вакцинированию от COVID-19 взрослого населения города: количество всех вакцинированных, включая детей, составляет 3 420 029 человек", - сказано в сообщении пресс-службы.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Число жителей Санкт-Петербурга, прошедших вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, превысило 3,4 млн. Об этом со ссылкой на председателя городского комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца сообщили в четверг в пресс-службе петербургского парламента.

Как ранее поясняли в Смольном, Минздрав поставил цель привить 3,5 млн петербуржцев - это 80% жителей города - без учета детей и тех, у кого есть противопоказания. По последним официальным данным, среди несовершеннолетних петербуржцев вакцинировались 1,7 тыс. подростков.

По данным руководителя комитета, в настоящее время в петербургских стационарах для лечения пациентов с COVID-19 развернуто около 10 тыс. коек, при этом доля свободного коечного фонда составляет около 30%.

Эргашев отметил, что в городе проводится "беспрецедентное количество тестирований на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции, достигшее показателя порядка 100 тыс. исследований в сутки". Говоря о выделенных бюджетных средствах на борьбу с коронавирусом, он в частности отметил, что город получил более 2 млрд рублей на приобретение лекарственных препаратов.

Эпидемиологическая обстановка в Санкт-Петербурге остается напряженной, ежедневный прирост заразившихся коронавирусом поднялся до 21 644 человек, накануне было 19 644. Всего с начала пандемии в городе выявили более 1,2 млн случаев заражения, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 929 334 человека (15 215 за сутки), умерли 30 516 (58 за сутки).