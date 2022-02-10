В ЛДПР сообщили, что Жириновский скоро вернется к полноценной работе

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский скоро вернется к полноценной, активной работе, он изучает прессу, рабочие документы. Об этом говорится в заявлении думской фракции либерал-демократов, поступившем в ТАСС.

"Жириновский ежедневно изучает прессу, рабочие документы, дает поручения по телефону. Скоро он вернется к полноценной, активной работе. И мы рассчитываем, что это произойдет уже в ближайшее время", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что информация источников СМИ о состоянии здоровья лидера ЛДПР "значительно преувеличена, ориентирована на сенсационный эффект". При этом либерал-демократы убеждены, что внимание СМИ к Жириновскому "лишь демонстрирует его значимость в публичной политике России".

Во фракции также отметили, что "в эти дни огромное число граждан присылают" на имя политика "самые теплые пожелания". "Мы благодарны всем за добрые слова в адрес лидера ЛДПР. Мы всей партией желаем скорее поправиться нашему лидеру и вновь блистать яркими заявлениями и точными прогнозами", - говорится в заявлении.

Как сообщили в среду в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ, Жириновский находится в Центральной клинической больнице, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь в связи с диагностированным у него ковидом. По данным министерства, лидер ЛДПР был госпитализирован 2 февраля в ЦКБ с диагнозом "ковид-омикрон", его состояние стабильное. Жириновскому 75 лет.

Знакомый с ситуацией источник в беседе с ТАСС ранее опроверг сообщения о том, что лидер ЛДПР якобы подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Он уточнил, что врачи лишь иногда дают ему кислородную маску в лечебных целях.