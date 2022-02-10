Актриса фильма "Тихий Дон" Зинаида Кириенко заразилась коронавирусом

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко заразилась коронавирусной инфекцией. Об этом ТАСС в четверг сообщил представитель актрисы.

"У Зинаиды Михайловны - коронавирус, она болеет, чувствует себя не очень хорошо", - сказал собеседник агентства.

Кириенко родилась 9 июля 1933 г. в Махачкале. Она окончила ВГИК, играла в московских театрах. Широкую известность получила в качестве киноактрисы. За годы карьеры Кириенко снялась более чем в тридцати фильмах и сериалах.

Среди наиболее известных работ Кириенко - Наталья Мелехова в экранизации романа Михаила Шолохова "Тихий Дон" (1957-1958, режиссер Сергей Герасимов), Ирина в драме "Судьба человека" по рассказу Михаила Шолохова (1959, Сергей Бондарчук), Марьяна в драме "Казаки" по мотивам повести Льва Толстого (1961, Василий Пронин), колхозница Ефросинья Дерюгина в фильмах Евгения Матвеева "Любовь земная" (1974) и "Судьба" (1977).