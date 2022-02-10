Большинство россиян считают российских ученых одними из лучших в мире

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Порядка 71% опрошенных россиян поддерживают мнение о том, что российские ученые - одни из лучших в мире. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Опрошенные скорее поддерживают мнение, что российские ученые - одни из лучших в мире (71%), не согласны с этим 20%. Граждане скорее не поддерживают тезис, что Россия никогда не догонит развитые страны мира в сфере науки и технологий (69%), скорее согласен с этим каждый четвертый (25%)", - говорится в материалах опроса.

Более трети (38%) опрошенных ответили, что наука в стране находится на подъеме и влияет на развитие общества. Порядка 29% считают, что открытия совершаются, но они никак не влияют на общество, каждый пятый (22%) сказал, что серьезные открытия, которые действительно могут повлиять на развитие общества, не совершаются.

Граждане РФ считают, что российская наука лидирует в военной сфере (28%), в области здравоохранения (18%) и в космической отрасли (17%).

По данным исследования, 38% опрошенных считают, что за последний год ситуация в сфере науки скорее улучшилась, об отсутствии изменений сообщили 28%, каждый пятый (21%) выразил мнение об ухудшении в этой области (21%). Россияне связывают успехи в науке с разработкой вакцины от коронавируса (10%), увеличением финансирования (6%) и привлечением в науку молодежи (3%). Респонденты заявили, что приоритетными областями для развития научных знаний являются здравоохранения (44%), промышленность и сельское хозяйство (по 11%), образование (17%), IТ-сфера (10%).

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 24 ноября 2021 года. Объем выборки составил 1 600 респондентов в возрасте от 18 лет, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.