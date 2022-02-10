Минздрав одобрил клинические исследования препарата от коронавируса компании "Промомед"

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Минздрав РФ одобрил проведение третьей фазы клинических исследований препарата от коронавируса ГК "Промомед". Эта информация содержится в государственном реестре лекарственных средств.

"Открытое двухэтапное многоцентровое исследование по оценке основных фармакокинетических параметров, безопасности, а также эффективности в отношении COVID-19 лекарственного препарата JTBC00201 (ООО "Промомед Рус", Россия) у взрослой популяции", - говорится в протоколе.

Согласно данным реестра, исследования будут проведены при участии 335 пациентов в 11 российских медицинских организациях и завершатся 29 декабря 2023 года.

Ранее Минздрав России зарегистрировал противовирусный препарат "Эсперавир" на основе молнупиравира, применяемого при лечении COVID-19, российской фармацевтической компании "Промомед". Компания создана в 2005 году, занимается разработкой, производством и продвижением лекарственных препаратов. В портфеле компании более 150 наименований лекарственных препаратов.