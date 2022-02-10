Минприроды планирует запустить проект по оздоровлению всех водных объектов с 2025 года

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Минприроды России планирует создать проект по оздоровлению всех водных объектов с 2025 года, который улучшит казачество жизни более 140 млн россиян. Ожидается, что его финансирование составит порядка 500 млрд рублей, заявил глава министерства Александр Козлов.

"Важный проект, который мы хотим сейчас реализовать. Я сейчас про Дон сказал, про Волгу. Мы считаем, что эти проекты надо закончить, Дон, Волга, Байкал, и приступить к самому главному проекту - собрать все реки и сделать общероссийский проект по воде, по рекам", - сообщил он на расширенном заседании профильного комитета Совфеда РФ о ходе реализации нацпроекта.

По словам Козлова, приступить к реализации такого проекта планируется в 2025 году. "До этого времени надо актуализировать всю информацию, все, что с этим связано", - отметил он.

Министр сообщил, что, согласно прогнозам, финансирование данного проекта на пятилетний период может составить более 500 млрд рублей.

"Мы посчитали, что больше 140 миллионов людей касается этот проект. Да, он не дешевый. Мы сегодня в прогнозе видим, что это больше 500 миллиардов рублей с 2025 до 2030 года. Для нашей страны это подъемные деньги", - рассказал Козлов.