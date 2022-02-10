Минпросвещения проверит, как регионы ведут профилактику социального сиротства

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Минпросвещения намерено проверить, как в регионах ведется профилактика социального сиротства. Об этом в четверг заявила директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения Лариса Фальковская.

"Уже сейчас в каждом субъекте РФ разработаны соответствующие региональные дорожные карты по профилактике социального сиротства. Мы сейчас анализируем результаты работы за 2021 год и обязательно будем обращать внимание, как выделен аспект именно организации ранней помощи родителям, имеющих детей, в том числе раннего возраста", - сказала Фальковская на пресс-конференции в ТАСС, посвященной старту Года информирования о ранней помощи детям и их семьям в России.

Она также добавила, что министерство фиксирует снижение численности детей, временно помещенных в детдома по заявлению родителей. "Мы фиксируем в рамках мониторинга, что численность детей, имеющих родителей и временно помещенных по их заявлениям в организации для детей-сирот, снижается. В 2021 году на 16% их было помещено меньше, чем в 2020 году", - добавила Фальковская.

По ее словам, это связано с тем, что регионы при поддержке Минтруда, Минпросвещения, органов в сфере здравоохранения вводят альтернативные виды помощи семье по месту жительства. Также очень большую роль в данной ситуации играет работа Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, добавила она.