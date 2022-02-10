В домах Свердловской области заменят почти 130 лифтов до конца года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Почти 130 лифтов в многоквартирных домах Свердловской области, срок эксплуатации которых составляет 25 лет, заменят к концу года за счет Фонда капитального ремонта Свердловской области, что почти в семь раз меньше, чем в предыдущем году. Об этом сообщили в четверг в департаменте информационной политики региона.

В октябре 2021 года гендиректор регионального Фонда капитального ремонта Станислав Суханов сообщал, что темпы замены лифтов в области в 2022 году снизятся в несколько раз. Это связано с тем, что в прошлом году в области меняли лифты старше 25 лет. Теперь замене подлежат только те лифты, срок эксплуатации которых равен 25 годам.

"Согласно утвержденному перечню, монтаж нового оборудования пройдет в девяти муниципалитетах: Екатеринбурге, Асбесте, Заречном, Краснотурьинске, Нижнем Тагиле, Новоуральске, Первоуральске, Полевском и Ревде. К концу 2022 года будет заменено 128 лифтов в 58 многоквартирных домах, жители которых аккумулируют взносы на капитальный ремонт на счете регионального оператора", - говорится в сообщении.

По словам Суханова, замену старого лифтового оборудования в регионе проводят на протяжении семи лет. Финансирование происходит со счета регионального оператора на условиях трехлетней рассрочки платежа. С 2016 года за счет средств фонда в домах Свердловской области было заменено 1 938 лифтов, в 2021 году - 874 лифта. Благодаря этому условия проживания улучшили более 280 тыс. жителей.

Как ранее сообщал министр энергетики и ЖКХ области Николай Смирнов, программа замены лифтов прошлого года в Свердловской области была одной из крупнейших в стране, на ее реализацию были дополнительно получены средства из Фонда поддержки реформированию ЖКХ. Такие темпы существенно снизили число объектов, которые нуждаются в замене. Также ежегодно из областного бюджета выделяется 250-300 млн рублей на замену лифтов в домах, жители которых перечисляют средства на капремонт на спецсчета.