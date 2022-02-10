Напавшим на подмосковную "Пятерочку" предоставят переводчика на время следствия

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Приезжим из Таджикистана, которые подозреваются в нападении на магазин "Пятерочка" в селе Новопетровское Истринского городского округа, необходим переводчик для участия в следственных действиях, так как сами они крайне плохо владеют русским языком. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Четверо подозреваемых не понимают сути следственных мероприятий, которые проводятся с их участием, и не могут самостоятельно ознакомиться с соответствующими документами, так как плохо говорят по-русски. Им предоставляется переводчик", - сказал собеседник агентства.

По его словам, 11 февраля следствие планирует выйти с ходатайством в Истринский городской суд Московской области об аресте всех четверых подозреваемых. В суде ТАСС сообщили, что пока не получали соответствующие материалы от следственных органов, однако "ожидают их поступление в пятницу, 11 февраля".

В ночь на среду в селе Новопетровское неизвестные в масках ворвались в магазин, избили его сотрудников. В результате кассир, женщина 1970 года рождения, погибла, директор магазина и его супруга госпитализированы. По данным СК, грабители похитили из кассы 96 тыс. рублей и скрылись. Полиция задержала четырех подозреваемых в совершении данного преступления. Возбуждено уголовное дело о разбое и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 162 УК РФ и ч. 4 ст. 111 УК РФ).