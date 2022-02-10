На родине бывшего главы Русской духовной миссии в Иерусалиме завершили реставрацию храма

ТАСС, 10 февраля. Реставрация Спасо-Преображенского храма XIX века в селе Батурино Шадринского района Курганской области, являющегося объектом культурного наследия регионального значения, завершена - сейчас идут работы по его внутренней отделке, установке иконостаса. Об этом сообщил ТАСС в четверг древлехранитель Шадринской епархии, игумен Варнава Аверьянов.

Батурино - родина известного архимандрита Антонина (Капустина), который в 1865-1894 годы был начальником Русской духовной миссии в Иерусалиме и являлся почетным членом Императорского Православного Палестинского Общества. В Спасо-Преображенском храме на протяжении 100 лет служили несколько поколений Капустиных.

"Реставрационные работы завершены. Сейчас идут внутренние работы по отделке храма, в частности, установка иконостаса, [чтобы] привести храм к тому, чтобы там можно было совершать богослужения. Активное [восстановление] началось в связи с празднованием 200-летия со дня рождения отца Антонина Капустина, визит святейшего патриарха, конечно, дал такой особый импульс. Во многом благодаря вниманию и священноначалия, и Императорского Православного Палестинского Общества удалось привлечь и средства федеральные", - рассказал Аверьянов, отметив, что храм удалось привести практически в первозданный вид.

2017 год в Курганской области был объявлен годом 200-летия архимандрита Антонина (Капустина), в этот год после приезда патриарха Кирилла началось активное восстановление Спасо-Преображенского храма. Восстановление храма за счет средств федерального бюджета началось в 2018 году. По данным Курганской епархии, здесь были выполнены реставрация крыши, фасадов, полов, окон и дверей, колокольни, была воссоздана водосточная система, устроены инженерные сети отопления, электроосвещения, пожарная сигнализация и проведено множество других работ.

Храм - одна из самых ранних каменных построек на территории Курганской области, он построен в 1816-1842 годах на месте прежней одноименной деревянной церкви. Он был закрыт постановлением президиума Батуринского поселкового совета от 15 апреля 1931 года, в здании в разное время располагались банк, дизельная станция, училище и другие организации. В 1995 году церковь была возвращена верующим, в 1999 году возобновились службы.

Архимандрит Антонин (Капустин) - священнослужитель Русской православной церкви, ученый-византинист, начальник Русской духовной миссии на Святой Земле в 1865-1894 годах. Он значительно расширил владения миссии - при его содействии были приобретены земли для строительства православных храмов. Они стали историческими достопримечательностями Иерусалима.