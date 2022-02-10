Фотоконкурс в честь четырехлетия "Московского долголетия" продлится до 24 февраля

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Фотоконкурс "Мое Московское долголетие" в честь предстоящего четырехлетия проекта стартовал среди москвичей пожилого возраста. На конкурс принимаются фотографии с различных мероприятий "Московского долголетия" до 24 февраля включительно, сообщила в четверг пресс-служба проекта.

"1 марта 2022 года проекту "Московское долголетие" исполняется четыре года. В честь предстоящего события москвичам "серебряного" возраста предлагают вспомнить самые яркие и запоминающиеся моменты, связанные с участием в проекте, и принять участие в фотоконкурсе "Мое Московское долголетие". На конкурс принимаются фотографии с конкурсов, театральных постановок, спортивных состязаний, танцевальных марафонов. Можно направлять фотографии со своими поделками или картинами, сделанными на занятиях, а также делиться фотовоспоминаниями о том периоде, когда большинство участников проекта занимались онлайн, на самоизоляции", - говорится в сообщении.

Чтобы принять участие в фотоконкурсе, нужно выложить фотографии в личных аккаунтах в социальных сетях Instagram или "ВКонтакте" с хештегом #МоеМосковскоеДолголетие, и отметить официальную страницу "Московского долголетия" @mosdolgoletie. На время проведения конкурса личный аккаунт должен быть открыт. В сопроводительном тексте необходимо рассказать историю фотографии и почему именно она должна победить в конкурсе.

Компетентное жюри, в состав которого войдут члены Общественного совета проекта, выберет десять победителей, которые получат памятные подарки от "Московского долголетия", а их работы будут размещены в официальных сетях проекта @mosdolgoletie.

Проект "Московское долголетие" стартовал 1 марта 2018 года и сейчас является крупнейшей программой для досуга, образования и оздоровления старшего поколения. Сейчас для участников доступны бесплатные занятия по более чем 30 направлениям активностей, разделенные на три основных блока - для ума, для души и для тела. В том числе иностранные языки, спортивные активности, пение, театральные мастерские, информационные технологии, рисование, пеший лекторий, садоводство, художественно-прикладное творчество, литературные мастерские, лекции о здоровом образе жизни.