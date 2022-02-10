Ханский дворец в Крыму вновь открыли для посещения несмотря на повреждение стены

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 февраля. /ТАСС/. Экскурсии в Ханский дворец в Бахчисарае возобновили в четверг после кратковременной приостановки из-за повреждения стены, сообщили журналистам в Мининформе Крыма.

Во вторник, 8 февраля, руководитель дирекции по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры Илья Алымчев сообщил, что трещина появилась в стене Свитского корпуса Ханского дворца во время проведения работ на набережной около музейного комплекса. Позже стало известно, что экскурсии во дворец приостановлены на неопределенное время.

"Вход посетителей с целью экскурсионного обслуживания осуществляется через Южные ворота дворцового комплекса. Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник функционирует в штатном режиме (график работы и правила посещения опубликованы на сайте учреждения)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что продолжаются противоаварийные работы на объекте "Графский (светский) корпус", их планируют провести в течение месяца. "Предусмотренные планом-графиком реставрационные мероприятия по объекту будут начаты с апреля 2022 года. Ситуация находится на контроле министра культуры Республики Крым, специалистов департамента государственной охраны культурного наследия министерства культуры Крыма, руководства Дирекции по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры", - сообщается в пресс-релизе.

Дворцовый комплекс в Бахчисарае был возведен в XVI веке. Он являлся резиденцией правителей Крымского ханства, на сегодняшний день это единственный в мире образец крымско-татарской дворцовой архитектуры, сохранившийся до наших дней. Общая площадь комплекса ранее составляла более 14 га, не считая парков, сейчас - не более 4 га. В состав ансамбля "Ханский дворец" входят 16 объектов культурного наследия федерального значения и один объект культурного наследия регионального значения. Сейчас для осмотра в Ханском дворце доступен единственный уцелевший корпус гарема и два дворика, разбит виноградник. В 2022-2023 годах планируется провести реставрацию гарема.