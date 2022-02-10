В Ингушетии временно закрыли маршрут до Минеральных Вод, по которому следовала "Ласточка"

МАГАС, 10 февраля. /ТАСС/. Железнодорожный маршрут Назрань - Минеральные Воды, по которому следовал скоростной поезд "Ласточка", временно приостановил свою работу из-за маленькой загруженности рейса, рассказал ТАСС начальник отдела по развитию транспортного комплекса Министерства промышленности и цифрового развития Ингушетии Джамалейл Костоев.

"С 1 февраля маршрут электропоезда "Ласточка" Назрань - Минеральные Воды временно приостановил свое следование из-за нерентабельности, низкий пассажирский поток неблагоприятно отразился на сообщении двух городов", - сказал Костоев.

По его словам, решение было принято Северо-Кавказскими железными дорогами.

"Полностью закрывать сообщение с Минеральными Водами мы не хотим, потому на данный момент ведется работа и переговоры с пассажирскими компаниями Северного Кавказа, которые смогут организовать маршрут из Ингушетии до Минеральных Вод железнодорожным сообщением", - добавил собеседник агентства.

Скоростной поезд "Ласточка" был запущен из Ингушетии в Минеральные Воды в начале сентября 2021 года. Северо-Кавказская ЖД сообщала, что время поезда в пути составляло 2,5 часа, тогда как добраться из Назрани в Минеральные Воды на обычном поезде можно только за четыре часа. С 8 сентября "Ласточки" курсировали ежедневно, отправляясь из Назрани в 04:30, и прибывая в Минеральные Воды в 07:06.