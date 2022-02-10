Эксперт: помощь гитлеровской Германии стала темой-табу в Венгрии, Румынии и Болгарии

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Румыния, Венгрия, Болгария и другие страны, бывшие союзниками гитлеровской Германии во время Второй мировой войны, замалчивают свое участие в тех событиях, в учебниках для подрастающего поколения это тема-табу. При участии США и других внешних сил в этих странах формируется образ России как врага и агрессора, заявил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

Мягков выступил в четверг на пресс-конференции, приуроченной к 75-й годовщине подписания Парижских мирных договоров между странами-победительницами во Второй мировой войне и бывшими союзниками фашистской Германии в Европе - Болгарией, Венгрией, Италией, Румынией и Финляндией. Подписанные соглашения закрепляли послевоенные границы этих стран.

"До сих пор остающиеся местные жители, которые еще помнят войну, отмечают, что венгры вели себя даже порой более жестоко, чем немцы. <...> Но о поведении венгерских войск на советской территории вы не найдете сегодня ни в учебниках, вы не найдете сегодня этого в популярной литературе - это тема-табу. То же самое - тема-табу - для румын - оккупация румынами советской Молдавии, Одесской, Николаевской областей, которые они объединили в так называемую Транснистрию и, по сути дела, занимались ее экономическим ограблением. Тема-табу для румын - как участвовали румынские войска и каратели в расстрелах мирного населения, прежде всего еврейского", - сказал Мягков.

В Болгарии, по его словам, основная память о братстве болгарского и русского народов до сих пор связана с войной 1877-1878 годов, то есть с освобождением русской армией Болгарии от османского ига. В то же время память о Второй мировой войне, в том числе о том, как Болгария экономически поддерживала Германию, предоставляла свои порты для немецких кораблей, "все больше и больше сходит на нет", отметил эксперт.

"Они тоже предпочитают не говорить и не писать [об этом] в учебниках. Вы можете себе представить: рождается новое, молодое поколение, оно вступает в жизнь, но оно не знает этих событий", - констатировал Мягков.

По оценке научного директора РВИО, сегодня Болгария испытывает на себе сильное внешнее влияние с целью противопоставить болгар России, а финансируются эти процессы "определенными посольствами, американским прежде всего". Также и в Венгрии, Румынии и Финляндии формируется образ России "как оккупанта, агрессора и врага". "Историческая политика в этих странах сильно политизирована, более того, она направляется фактически теми силами, которые стремятся видеть в России вражескую державу", - заключил эксперт.