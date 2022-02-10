Вьетнам разрешил въезд переболевшим ковидом россиянам без прививки

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Власти Вьетнама разрешили въезд в страну невакцинированным гражданам России при наличии сертификата о перенесенном ковиде. Об этом в четверг сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на туроператора ANEX Tour.

"C 9 февраля въезд во Вьетнам разрешен не только полностью вакцинированным, но и переболевшим коронавирусом гражданам России (без вакцинации)", - говорится в сообщении.

В ассоциации уточнили, что вьетнамские власти признают действительным российский сертификат переболевшего в течение шести месяцев.

Отмечается, что непривитые дети в возрасте 14-18 лет также смогут въехать в республику при предъявлении сертификата переболевшего. При этом детям в возрасте 12-14 лет въезд запрещен.

С 21 февраля граждане России смогут оформить сертификат о перенесенном ковиде на основании положительного теста на антитела.

Вьетнам с 1 января 2022 года начал постепенно восстанавливать регулярное авиасообщение с другими странами, прерванное в марте 2020 года на фоне вспышки коронавирусной инфекции. Одновременно с восстановлением международного авиасообщения Вьетнам также приступил к упрощению особого режима въезда в страну иностранцев, установленного на время пандемии.