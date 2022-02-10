Производство вакцины "Спутник V" в Египте начнется в течение полугода

КАИР, 10 февраля. /ТАСС/. Запуск производства в Египте вакцины от коронавируса "Спутник V" ожидается в течение полугода. Об этом ТАСС сообщили в четверг в аппарате председателя совета директоров компании Minapharm, которая около года назад подписала с Российским фондом прямых инвестиций соглашение о локализации производства.

"Завершается процесс передачи технологий, производственные образцы отправлены в Россию на экспертизу, приближается финальный этап запуска производства после окончательного одобрения препарата египетским фармрегулятором - Управлением лекарственных средств, - сказали в компании. - На все это отводится шесть месяцев".