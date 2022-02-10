В Краснодаре создадут краевой центр нейрохирургии

КРАСНОДАР, 10 февраля. /ТАСС/. Краевой центр нейрохирургии планируется создать в Краснодаре на базе краевой клинической больницы №1. В нем в том числе будут проводить операции по лечению эпилепсии, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края по итогам встречи вице-губернатора Краснодарского края Анны Миньковой с главным внештатным нейрохирургом Минздрава России, академиком Владимиром Крыловым.

"Мы обратились в Минздрав России и обозначили, что необходимо заниматься этой проблемой. В среднем требуется 2-3 операции на 100 тыс. населения. В регионах практически их не делают. В ЮФО нет такого второго учреждения по оснащению и уровню специалистов, как ККБ №1. На его базе необходимо создавать центр нейрохирургии, чтобы обеспечить население подобными операциями", - цитирует пресс-служба Владимира Крылова.

Уточняется, что вице-губернатор Анна Минькова заявила, что будет разработана дорожная карта для реализации проекта по созданию центра нейрохирургии.

"Что касается нейрохирургии - нам необходимо новое оборудование и специалисты. Мы готовы создавать условия для развития данного направления в медицине", - сказала вице-губернатор Анна Минькова, ее слова приводятся в сообщении.

Она также добавила, что в данный момент, в краевой клинической больнице врачи выполняют всего порядка 10 операций по невралгии тройничного нерва. Многие пациенты вынуждены оперироваться в федеральных центрах.

В то же время, по словам Крылова, те отделения, которые сегодня существуют в крае, работают на уровне серьезных федеральных центров, а "врачи являются высококлассными специалистами, которые могут проводить практически все виды оперативного вмешательства". Он отметил, что создание центра будет являться начальным этапом в развитии функциональной нейрохирургии. В дальнейшем в медучреждении смогут проводить операции на мозге пациента, когда человек находится в сознании, и оказывать помощь людям с болезнью Паркинсона.