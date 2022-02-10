Урин: проект о сохранении духовных ценностей может дать возможность произвола чиновникам

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Принятие разработанных Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей может способствовать произволу со стороны чиновников и дать возможность практически ввести понятие цензуры, заявил в четверг генеральный директор Большого театра Владимир Урин на круглом столе в Москве по этой теме.

Проект Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей разработал Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева. Художественные руководители ряда театров России написали открытое письмо, в котором выразили поддержку главе Союза театральных деятелей РФ Александру Калягину, выступившему с критикой по проекту документа.

"Никто из тех, кто подписал письмо, никаких возражений по поводу необходимости в вопросах культуры и искусства учитывать традиционные ценности развития нашей культуры [не имеет] - ни у кого нет. Более того, в Основах государственной политики, которые подписаны президентом РФ, это четко сформулировано и сегодня уже есть. Появление же такого документа (проекта Основ - прим. ТАСС) дает возможность достаточно серьезного произвола государственным чиновникам, находящимся на тех или иных постах, <…> практически ввести понятие цензуры из их собственного понимания этих самых традиционных ценностей", - считает Урин.

Гендиректор выразил опасение, что чиновники будут по-разному трактовать, что является традиционной ценностью и какие проекты государство должно поддерживать. Кроме того, он обратил внимание, что искусство - это всегда поиск. "Что будет с этим, с этими поисками? Мы практически отрезаем эту возможность, потому что любое новое, безусловно, будет восприниматься как несохранение традиционных ценностей", - пояснил Урин.

Он выразил надежду, что к обсуждению этого вопроса подключатся представители музеев, кинематографисты и будут выслушаны все точки зрения. Он отметил, что подписавшие письмо коллеги вправе иметь свою точку зрения.

Это не возврат к Средневековью

Директор Российского НИИ культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева (Институт наследия) Владимир Аристархов сообщил, что Основы призваны повысить эффективность расходования бюджетных средств и не являются документом какой-либо цензуры.

"Это не документ какой-либо цензуры. Прочтите его. Очень многие его просто не читали. <…> Там нет ни одного запрета. Там есть приоритеты госполитики, но они не запрещают никому ничего. Они не регламентируют образ жизни граждан, они не ограничивают свободу творчества, они не вводят требования согласования по видам творческой деятельности, то есть не вводят цензуры, этого там нет", - сказал Аристархов.

По его словам, вопрос защиты традиционных ценностей - это вопрос защиты страны.

"Традиционные ценности - это не есть некий возврат к Средневековью, к Домострою и так далее. Это вообще не есть что-то сиюминутное или старинное. Это вещи вневременные. Ценности - это то, что формирует нашу идентичность, то, что выработано за всю историю России", - подчеркнул он.

О письме худруков

Художественные руководители, подписавшие открытое письмо в поддержку главы Союза театральных деятелей РФ Александра Калягина, выразили мнение, что действующих правовых актов вполне достаточно для регулирования этой сферы общественных отношений. Обращение подписали генеральный директор Большого театра Владимир Урин, художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский, художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов, художественный руководитель театра "Современник" Виктор Рыжаков.