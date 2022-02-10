Смертность при авариях на дорогах Подмосковья за пять лет снизилась на 27%

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Количество погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах Московской области снизилось на 27% с 2017 года. Такого результата удалось достичь благодаря реализации нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в заседании правительственной комиссии по региональному развитию. Мероприятие прошло под руководством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина

"За последние пять лет мы более чем на четверть снизили смертность при авариях на дорогах. Это почти 1 000 спасенных жизней. Очень хочется и дальше держать такой темп. Это возможно только с участием наших федеральных коллег. Спасибо за большое количество инфраструктурных проектов, которые поддержал наш президент. Федеральные дороги - это всегда скорость, поэтому мы вместе должны искать умные решения для недопущения роста смертности. Нами совместно с Росавтодором и Автодором подготовлен перечень мероприятий, который важно реализовать в кратчайшее время, потому что здесь время - это жизни людей", - приводятся в сообщении слова губернатора.

Для сокращения ДТП в Подмосковье устанавливают "умные" светофоры, которые регулируют движение в зависимости от потока автомобилей. Также для безопасности пешеходов обустраивают "лежачие полицейские", тротуары, пешеходные переходы с направленной подсветкой. Так, за пять лет на дорогах области установили 32 тыс. знаков, около 800 км ограждений. Контролировать скорость движения транспорта и фиксировать нарушения ПДД помогают 1,5 тыс. камер. В этом году их количество планируют увеличить на 600.

"В Московской области самый большой трафик в стране, и он растет. Здесь большая экономическая эффективность, но в то же время хорошие результаты по снижению смертности. Это говорит о системной работе в этом направлении", - привели в пресс-службе слова Хуснуллин.