Архангельский облсуд отказал в иске об отмене QR-кодов для посещения общественных мест

ТАСС, 10 февраля. Архангельский областной суд в четверг отказал более чем 80 жителям региона в коллективном иске к губернатору региона, в котором они требовали отменить его указ в части, касающейся проверки наличия у людей сертификатов о вакцинации (QR-кодов) для посещения общественных мест. Об этом говорится в материалах суда.

"Вынесено решение по делу, отказано в удовлетворении административного иска", - говорится в материалах суда. В картотеке суда указывается, что истцами выступили более 80 жителей региона. Ответчиком по иску значится губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. Суть иска в материалах суда не уточняется.

Как пояснили ТАСС в суде, в иске требовали отменить нормы указа губернатора о введении в регионе режима повышенной готовности, которые предусматривали, что с октября 2021 года доступ в точки общественного питания, а также на массовые, досуговые, развлекательные и иные мероприятия в Архангельской области возможен только при наличии сертификата о прохождении вакцинации, перенесенном заболевании, при предъявлении отрицательного ПЦР-теста или наличии медотвода от вакцинации.

Данные нормы были введены 11 октября в 2021 году путем внесения изменений в указ губернатора, который был издан в 2020 году. После введения норм о проверке сертификатов власти региона отмечали, что в области значительно выросло число привитых.

С начала пандемии в регионе выявлено 168 332 случаев новой коронавирусной инфекции, из них 125 591 человек выздоровел, 2 011 умерли.