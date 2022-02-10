Суд в Праге дал неделю защите россиянина Франчетти для ознакомления с материалами дела

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Городской суд Праги в четверг предоставил время защитникам гражданина РФ Александра Франчетти, выдачи которого добивается Украина, для ознакомления с материалами уголовного дела. Как уточнил ТАСС один из участников судебного процесса, следующее заседание запланировано на 18 февраля.

"В ходе сегодняшнего заседания защитники россиянина попросили чешский суд дать им время для более детального ознакомления с материалами дела в отношении Франчетти. Суд счел их просьбу мотивированной и перенес слушание дела на 18 февраля", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что чешский суд рассматривает вопрос о продлении меры пресечения и об экстрадиции россиянина.

Заседание по делу Франчетти проходило в формате видеоконференции. Такое решение связано с действующими в республике ограничениями в связи с коронавирусом. В зале заседаний, где слушалось дело о выдаче россиянина киевским властям, присутствовали судья, сотрудники суда, представители прокуратуры и адвокаты Франчетти. Сам он участвовал в нем через установленную в тюремной камере видеокамеру. Его содержат в пражской тюрьме Панкрац.

Дело Франчетти недавно поступило в суд из городской прокуратуры Праги, где, как проинформировал ее пресс-секретарь Алеш Цимбала, не обнаружили препятствий для экстрадиции россиянина на Украину. Если пражский суд удовлетворит запрос киевских властей, то его вердикт может быть опротестован в Верховном суде. Между тем окончательное решение вопроса остается в компетенции министра юстиции Чехии, который самостоятельно определяет допустимость экстрадиции по запросу иностранного государства.

Киевские власти обвиняют Франчетти в антигосударственной деятельности. На Украине ему грозит восемь лет заключения.

В январе заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов сообщил ТАСС, что защита Франчетти может обратиться в Европейский суд по правам человека, чтобы запретить его выдачу киевским властям в связи с отсутствием гарантий соблюдения прав человека на Украине.

Дело Франчетти

Городской суд Праги 14 сентября 2021 года принял решение взять под стражу Франчетти, задержанного 12 сентября в столичном аэропорту, из опасений, что он может покинуть Чехию. Россиянин был задержан на основании выданного Киевом международного ордера на арест. Украинские правоохранители считают его активным участником событий 2014 года, приведших к воссоединению Крыма с Россией.

14 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российское внешнеполитическое ведомство держит ситуацию с Франчетти на контроле. По ее словам, посольству России в Праге даны соответствующие указания, дипломаты наладили рабочее взаимодействие с представителями защиты, чешскими правоохранительными органами и дочерью Франчетти, которая находится в Чехии.