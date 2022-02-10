Аудиотрансляцию стихов Пушкина запустили на центральных улицах Пскова

ПСКОВ, 10 февраля. /ТАСС/. Аудиотрансляцию произведений Александра Пушкина впервые включили на центральных улицах Пскова, акцию приурочили к Дню памяти русского поэта - 10 февраля исполнилось 185 лет со дня его смерти. Об этом в четверг сообщила пресс-служба администрации Псковской области.

"С 17:00 до 20:00 впервые в Пскове организована аудиотрансляция произведений Александра Пушкина. Жители и гости города услышат стихи и отрывки из прозы на территории города от Октябрьской площади до улицы Кузнецкой. На набережной реки Великой в Пскове, около винтовой лестницы Ольгинского моста, работает выставка Игоря Шаймарданова "Пушкин от А до Я", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в своей экспозиции Шаймарданов проиллюстрировал каждую букву русского алфавита строками из стихов Пушкина, "воображая и сценически проигрывая сюжетное и смысловое содержание тех или иных строк". "Помимо картин, на выставке можно узнать интересные факты из жизни поэта, которые помещены в виде коротких рассказов под каждой работой. Выставка продолжит работу до 20 февраля", - говорится в сообщении.

Коме того, театрально-концертная дирекция Псковской области в день памяти Пушкина представила первый выпуск видеопроекта "Пушкин детям". В нем заслуженный артист России Сергей Попков начитывает сказки Александра Пушкина на видеокамеру. В проекте также принимает участие член Союза художников и Союза театральных деятелей России и псковский художник Игорь Шаймарданов. Всего планируется снять 10 таких роликов. Все они выйдут на YouTube-канале Театрально-концертной дирекции", - отмечается в сообщении.

Памятные мероприятия состоялись и в Пушкинских Горах, они начались с литии на могиле Александра Пушкина в Свято-Успенском Святогорском монастыре. В ней приняли участие представители органов исполнительной власти региона и Псковского областного Собрания депутатов, руководство муниципалитета.