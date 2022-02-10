Суд в Челябинске отказался отменять обязательную вакцинацию от коронавируса

ТАСС, 10 февраля. Челябинский областной суд отказал в удовлетворении иска группы жителей, требующих отменить постановление главного санитарного врача по региону, согласно которому педагоги, медики, сотрудники организаций сферы обслуживания обязаны пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе суда в четверг.

В декабре 2021 года в суд был подан иск о признании недействующим постановление главного санитарного врача от 8 октября 2021 года об обязательной вакцинации от ковида отдельных категорий работников.

"Сегодня Челябинский областной суд рассмотрел коллективное административное исковое заявление граждан к управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области об оспаривании постановления главного государственного санитарного врача по Челябинской области. В удовлетворении исковых требований было отказано в полном объеме", - говорится в сообщении.

8 октября 2021 года главный государственный санитарный врач по Челябинской области Анатолий Семенов подписал постановление, согласно которому в регионе всем сотрудникам образовательных организаций, сферы услуг, медикам и представителям ряда других отраслей должны обеспечить обязательную вакцинацию от коронавируса. Документ был опубликован на сайте управления Роспотребнадзора по региону. До этого вакцинация от коронавируса в регионе была добровольной.

По данным портала стопкоронавирус.рф, всего с начала пандемии в регионе подтверждено 206 493 случая заражения коронавирусом (плюс 4 443 новых подтверждений к 10 февраля). Всего 160 520 пациентов выздоровели.