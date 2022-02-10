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Глава Росгвардии присвоил звание капитана олимпийцам Большунову и Спицову

В ведомстве отметили, что звания присвоены досрочно

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Глава Росгвардии Виктор Золотов досрочно присвоил воинское звание "капитан" олимпийцам Александру Большунову и Денису Спицову. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Приказом Федеральной службы войск национальной гвардии РФ олимпийскому чемпиону старшему лейтенанту Александру Большунову и серебряному призеру Олимпиады в Пекине старшему лейтенанту Денису Спицову присвоено звание "капитан", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что звания присвоены досрочно.

В воскресенье офицер спортивной команды при управлении Уральского округа Росгвардии Александр Большунов принес первое золото в копилку олимпийской сборной России, а военнослужащий спортивной команды при управлении Приволжского округа Росгвардии Денис Спицов завоевал серебряную медаль.

Большунову 25 лет, он представляет общество "Динамо". Российский лыжник на Олимпиаде 2018 года завоевал три серебряные и одну бронзовую медаль. Большунов является чемпионом мира 2021 года в скиатлоне, также спортсмен завоевал шесть серебряных и одну бронзовую медаль мировых первенств. Он стал первым в России лыжником, выигравшим Олимпийские игры, чемпионат мира и общий зачет Кубка мира. Спицову 25 лет, он также представляет "Динамо". На Олимпиаде 2018 года спортсмен завоевал две серебряные и одну бронзовую награду.

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