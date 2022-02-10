Результаты ПЦР-тестов у Эрдогана в последние два дня были отрицательными

АНКАРА, 10 февраля. /ТАСС/. Результаты ПЦР-тестов у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в последние два дня были отрицательными. Об этом сообщил в четверг лечащий врач турецкого лидера Серкан Топалоглу.

"В последние два дня взятые ПЦР-тесты [у президента Эрдогана] были отрицательными", - приводит его слова Анатолийское агентство.

Эрдоган в субботу сообщил, что он и его супруга заразились омикрон-штаммом коронавируса. В воскресенье президент заявил, что продолжает работать удаленно, поскольку врачи подтвердили легкое течение заболевания. В тот же день сопровождавший турецкого лидера в ходе визита в Киев 3 февраля министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что он также заразился коронавирусом.