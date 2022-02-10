Власти Липецкой области дополнительно выделят 350 млн рублей на ремонт жилых домов

ЛИПЕЦК, 10 февраля. /ТАСС/. Власти Липецкой области дополнительно выделят 350 млн рублей из регионального бюджета на капитальный ремонт жилых домов. Об этом сообщил в четверг журналистам глава администрации области Игорь Артамонов.

"На эти средства планируется провести капитальный ремонт 50 многоквартирных домов, техническое и внешнее состояние которых требует проведения работ в первоочередном порядке", - сказал Артамонов. На эти цели требуется 350 млн рублей. Он напомнил, что в минувшем году за счет средств областного бюджета в качестве пилотного проекта фонд капремонта провел обследование технического состояния 363 многоквартирных домов. "По результатам был определен жилфонд, который находится в критическом состоянии, его износ достигает почти 60%, работы по капремонту в данных домах необходимо провести в ближайшее время, это позволит избежать их перехода в статус аварийных, а также будет способствовать экономии 8,6 млрд рублей, требуемых на расселение жильцов", - отметил Артамонов.

Он подчеркнул, что все работы будут вестись с учетом мнения жителей и собственников жилых помещений.

В свою очередь, в пресс-службе областной администрации пояснили, что в рамках региональной программы капремонта в период 2014-2021 годов в Липецкой области выполнено 5,7 тыс. видов работ в более чем 1,5 тыс. многоквартирных домах. "Условия проживания улучшили 15,1 тыс. семей", - заключили в пресс-службе.