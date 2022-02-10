Вице-губернатора Петербурга Бориса Пиотровского избрали главой совета директоров ГАТР

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Совет директоров акционерного общества "Городское агентство по телевидению и радиовещанию" избрал председателем вице-губернатора Бориса Пиотровского. Об этом в четверг в своем Telegram-канале сообщил генеральный директор телеканала "Санкт-Петербург", первый зампредседателя комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

"Провели заседание Совета директоров АО "ГАТР" (телеканал "Санкт-Петербург"). Новым председателем СД избран вице-губернатор города Борис Пиотровский", - говорится в сообщении.

На этой должности Пиотровский сменил вице-губернатора Санкт-Петербурга - руководителя администрации губернатора города Валерия Пикалева.

Городское агентство по телевидению и радиовещанию управляет телеканалом "Санкт-Петербург", радио и телеканалом "Город и горожане", газетой Metro.