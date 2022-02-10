В Праге представили историю российско-чешских дипломатических отношений в лицах

ПРАГА, 10 февраля. /ТАСС/. Посольство России в Чехии запустило в четверг на своей странице в Facebook рубрику "Из истории российско-чешских дипломатических отношений в лицах", приурочив ее к Дню дипломатического работника. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь дипломатического представительства РФ Николай Брякин.

"Сегодня в "Фейсбуке" мы запустили рубрику "Из истории российско-чешских дипломатических отношений в лицах", посвященную их 100-летию, отмечаемому в этом году. В ней будем рассказывать интересные факты из биографий советских и российских постпредов и послов в Чехословакии, а затем - в Чехии, которые на протяжении десятилетий выстраивали отношения между Москвой и Прагой. Создание этой рубрики приурочено к отмечаемому сегодня Дню дипломатического работника", - сказал Брякин.

Он отметил, что традиционное празднование Дня дипломатического работника в условиях действующих в Чехии социальных ограничений из-за коронавируса перенесено в виртуальное пространство. Посольство отмечает повышенный интерес к новой рубрике среди российских соотечественников, проживающих в республике, и чешских друзей России.

Первым героем рубрики стал выдающийся советский дипломат, полпред СССР в Чехословакии с 1933 по 1939 год Сергей Александровский. Его жизнь была неразрывно связана с ключевыми событиями, предшествовавшими началу Второй мировой войны, а на его пребывание в Праге пришелся один из наиболее трагических и драматичных периодов в истории Чехословакии и всей Европы. Он был одним из самых популярных дипломатов в чехословацкой столице, занимался переводами на русский язык произведений чешских писателей Карела Чапека и Алоиса Йирасека. О яркой жизни этого незаурядного человека в Советском Союзе в 1988 году был снят фильм "Прошедшее вернуть".