Авиасообщение между Таджикистаном и Россией полностью восстановлено

ДУШАНБЕ, 10 февраля. /ТАСС/. Авиационное сообщение между Таджикистаном и Россией, приостановленное в связи с пандемией коронавирусной инфекцией, восстановлено в полном объеме. Об этом в четверг журналистам сообщил директор Агентства гражданской авиации при правительстве Таджикистана Икром Субхонзода.

"Ситуация в Таджикистане, связанная с пандемией коронавирусной инфекцией, стабилизировалась, и постепенно полеты стали восстанавливаться, в том числе, с апреля 2021 года поэтапно стали возобновляться регулярные рейсы между Таджикистаном и Россией, сейчас авиасообщение между двумя странами полностью восстановлено", - сказал Субхонзода.

По его словам, между Таджикистаном и Россией осуществляется около 120 рейсов в неделю - из четырех международных аэропортов республики в разные города РФ. "В 2022 году Таджикистан начнет осуществлять еще два регулярных рейса на Украину и в Литву, для чего уже подготовлена вся соответствующая нормативно-правовая база", - указал глава агентства.

Авиасообщение между Таджикистаном и Россией было приостановлено из-за пандемии коронавируса в марте 2020 года. После стабилизации эпидситуации полеты между двумя странами возобновились в апреле 2021 года.