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Жители Австралии обнаружили ядовитых пауков в купленном винограде

Администрация супермаркетов, в которых были куплены ягоды, проводит проверку для выяснения причин произошедшего

СИДНЕЙ, 10 февраля. /ТАСС/. Жители австралийских штатов Квинсленд и Новый Южный Уэльс обнаружили смертельно опасных пауков разновидности "черная вдова" в упаковках винограда, купленных в супермаркете. Об этом сообщил в четверг телеканал 9News.

"Паук "черная вдова" - это то, что меньше всего ожидаешь обнаружить в винограде", - поделился своими эмоциями с репортерами житель города Голд-Кост (штат Квинсленд), чья дочь заметила паука, когда ела виноград.

Другой аналогичный случай был зафиксирован в городе Терранора (штат Новый Южный Уэльс).

Сообщается, что администрация супермаркетов, в которых были куплены ягоды, проводит проверку для выяснения причин произошедшего.

"Черная вдова" - разновидность пауков, распространенная в Северной и Южной Америке, а также в Австралии и Океании. Укус такого паука опасен для человека и может стать смертельным в случае отсутствия надлежащего лечения.

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