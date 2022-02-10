"Эпиваккорона-Н" может применяться по схеме трехкратного введения

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Вакцина против нового коронавируса "Эпиваккорона-Н" может применяться по схеме введения трех доз препарата. Соответствующие изменения внесены в инструкцию к препарату.

"Режим дозирования - трехкратное введение по схеме: первая прививка - 0,5 мл в выбранный день, вторая прививка - 0,5 мл через 14-21 день, третья прививка - 0,5 мл через 2 месяца после второй прививки", - говорится в тексте инструкции.

В разделе "фармакологические свойства" теперь указывается, что вакцина стимулирует выработку гуморального и клеточного иммунитета в отношении коронавирусной инфекции "после двукратного или трехкратного внутримышечного применения". "Защитный титр антител в настоящее время неизвестен. Продолжительность иммунитета неизвестна. Клинические исследования по изучению протективной эффективности не проводились", - следует из документа.

Кроме того, в "противопоказаниях" к вакцинации пункт "реакция или поствакцинальное соложение на предыдущее введение вакцины" был заменен на "серьезная поствакцинальная реакция", которая включает в себя: температуру выше 40 градусов, гипермию или отек более 8 см в диаметре; осложнение (коллапс или шокоподобное состояние в течение 48 часов после вакцинации; судороги, в том числе сопровождаемые лихорадочным состоянием) на любую предыдущую вакцинацию в анамнезе.

С осторожностью вакцину также нужно применять при нарушении функций щитовидной железы и при диабете в стадии декомпенсации. Среди побочных эффектов добавились редкие нарушения со стороны нервной системы, такие как головная боль и слабость, а также нечастые местные реакции - гипермия и отечность. При этом "кратковременное повышение температуры не выше 38,5 градусов" теперь отнесены к нечастым реакциям на вакцинный препарат.

Вакцина "Эпиваккорона-Н", разработанная центром "Вектор" Роспотребнадзора, была зарегистрирована Минздравом РФ 26 августа 2021 года. Ранее руководитель центра "Вектор" Ринат Максютов сообщал об отсутствии принципиальных отличий "Эпиваккороны-Н" от разработанной ранее "Эпиваккороны". По его словам, вакцины различаются технологическими особенностями производства, что стало основной причиной необходимости проведения новых клинических исследований для решения производственных задач, требующих небольших изменений.