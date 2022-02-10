В Петербурге открыли два дополнительных пункта для складирования снега

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Дополнительные площадки для складирования вывезенного с петербургских улиц снега открыли в Петергофе и Кронштадте. В городе с начала зимы выпало 175 см осадков, действующие снегоплавильные и снегоприемные пункты не справляются с таким объемом осадков, сообщили в четверг в пресс-службе аппарата вице-губернатора Петербурга Анатолия Повелия.

"В Санкт-Петербурге заработали две дополнительные площадки для временного складирования снега. Обильные снегопады и рекордный вывоз снежных масс с улиц по максимуму загрузили 18 стационарных снегоплавильных и снегоприемных пунктов ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". С начала этого зимнего сезона в Петербурге выпало уже более 175 см снега. Ежесуточно дорожные предприятия избавляют городские улицы примерно от 40 тыс. кубометров снега", - говорится в сообщении.

Дополнительные площадки были созданы в городе заранее при подготовке к зиме. Семь таких временных пунктов складирования снега было открыто до Нового года. Пункты позволяют дорожным предприятиям ускорить процесс уборки улиц от снега. Если снегопады в городе продолжатся, власти города откроют еще несколько дополнительных площадок.

Отмечается, что после продолжительных снегопадов в Петербург в начале этой недели пришла оттепель, сугробы начали таять. Как сообщили в пресс-службе городского комитета по благоустройству, на уборку города вышли более 1,2 тыс. дворников и 995 единиц техники. За последние сутки с улиц вывезено более 34 тыс. кубометров снежных масс.

По прогнозам синоптиков, до конца недели днем в Петербурге температура воздуха будет в плюсовых значениях, ночью - ниже нуля. Ожидаются мокрый снег и дождь. Водоканал Петербурга подготовку систем водоотведения к интенсивному таянию снега.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе предприятия, в этом году из-за больших объемов снега специалисты разработали список уязвимых адресов, по которым за последние 10 лет поступало большое количество жалоб от жителей. "Для обеспечения бесперебойного водоотведения в период паводка на канализационных станциях и очистных сооружениях выполнена подготовка емкостных сооружений для приема дополнительного объема воды", - сказали в пресс-службе.