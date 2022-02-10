YouTube хочет использовать NFT в качестве монетизации создаваемого контента

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Cервис видеохостинга YouTube, принадлежащий американской компании Google, объявил о планах использовать технологию NFT для монетизации контента, создаваемого на платформе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте видеохостинга в четверг.

"Мы (руководство YouTube - прим. ТАСС) считаем, что новые технологии, такие как блокчейн и NFT, могут позволить создателям контента установить более глубокие отношения с их зрителями", - говорится в публикации.

Отмечается, что в рамках применения новой стратегии монетизации зрители смогут получить доступ к видеозаписям и фотографиям, а также другому контенту, создаваемому блоггерами. "Нам предстоит многое учесть, чтобы убедиться, что мы подходим к новым технологиям ответственно, однако мы полагаем, что в них заложен серьезный потенциал", - заметили в YouTube.

Согласно данным, предоставленным видеохостингом, на 2021 год сервис предоставляет блоггерам как минимум 10 способов монетизировать свой контент. Как следует из сообщения, их количество в будущем может возрасти.

Невзаимозаменяемый токен (NFT) - цифровой сертификат на основе технологии блокчейн, подтверждающий право на владение виртуальным активом. NFT является уникальным, его нельзя подделать или заменить на другой. Технология NFT была создана в 2017 году.