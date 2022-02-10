Бывший концлагерь "Дулаг-142" в Брянске включили в реестр объектов культурного наследия

ТАСС, 10 февраля. Бывший фашистский концлагерь "Дулаг-142" для военнопленных и гражданского населения, который действовал в Брянске в 1941-1943 годах, получил статус объекта культурного наследия федерального значения. Соответствующий приказ Министерства культуры РФ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

"Включить выявленный объект культурного наследия "Мемориальный комплекс жертв - узников концлагеря "Дулаг-142" с массовыми захоронениями (1941-1943 годы). Город Брянск" в единый реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия федерального значения", - говорится в приказе.

В этом же документе утверждены границы территории мемориального комплекса. Документ подписала министр культуры РФ Ольга Любимова.

Концлагерь "Дулаг-142" для военнопленных и гражданского населения был организован немецко-фашистскими захватчиками в Брянске осенью 1941 года и действовал до 1943 года. В нем содержалось до 80 тыс. человек, около 40 тыс. из них были казнены. По историческим свидетельствам, захоронение жертв осуществлялось на всей территории концлагеря, в связи с чем конкретные места погребений ранее не были определены. С конца мая 2021 года на территории бывшего концлагеря проводятся исследования и поисковые работы для определения мест и границ захоронений.