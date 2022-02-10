Все заключенные исправительной колонии №10 в Ульяновской области прекратили голодовку

УЛЬЯНОВСК, 10 февраля. /ТАСС/. Осужденные, отбывающие наказание в исправительной колонии строгого режима №10 (ИК-10) в Ульяновской области, объявившие голодовку в связи с несогласием с условиями режима, возобновили прием пищи. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) РФ.

Ранее ТАСС сообщал, что в исправительной колонии №10 (ИК-10) в Ульяновской области 38 осужденных, являющихся злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания, 5 февраля объявили голодовку в знак несогласия с соблюдением режима. По уточненной информации УФСИН, речь идет о 54 осужденных, отбывающих наказание за совершение тяжких и особо тяжких преступлений и находящихся за нарушения установленного порядка отбывания наказания в штрафном изоляторе, помещениях камерного типа, отряде строгих условий отбывания наказания.

"На сегодня все осужденные, отбывающие наказание в исправительной колонии №10 УФСИН России по Ульяновской области (колония строгого режима), написали заявления в адрес администрации учреждения с отказом от голодовки, и принимают пищу согласно распорядку дня", - отметили в пресс-службе.

С проверкой исправительное учреждение посетили представители прокуратуры, следственного управления СК РФ, Общественной наблюдательной комиссии Ульяновской области, уполномоченный по правам человека в регионе. При их участии состоялся личный прием осужденных.

На данный момент ИК-10 функционирует в штатном режиме.