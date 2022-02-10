Дагестанцы подали более 1,5 тыс. заявок на догазификацию

МАХАЧКАЛА, 10 февраля. /ТАСС/. Жители Дагестана подали уже свыше 1,5 тыс. заявок на бесплатное доведение газа до своих участков, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"В 2022 году во всех этих домах должен быть газ. По состоянию на 10 февраля гражданами подано 1 552 заявки на догазификацию", - цитирует пресс-служба врио председателя правительства Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова.

В республике продолжается работа по сбору заявок от населения. При этом в данный момент уже заключено 88 договоров на догазификацию, пуск газа осуществлен в 56 домовладениях. Заявки принимаются в эксплуатационных газовых службах, в филиалах многофункционального центра "Мои документы", а также в администрациях муниципальных образований.

Президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию в 2021 году поручил обеспечить бесплатное строительство подводящих газовых сетей к границам земельных участков, поставив задачу провести эти мероприятия до 1 января 2023 года. Газ до участка подводится без привлечения средств граждан за счет средств единого оператора газификации - ПАО "Газпром" - и инвестиционных надбавок газораспределительных организаций, также средства могут привлекать за счет льготных кредитов и займов.