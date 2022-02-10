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СМИ: жена экс-главаря наркокартеля "Синалоа" может досрочно выйти из тюрьмы в США

По информации телеканала Televisa, Эмма Коронель может оказаться на свободе уже в сентябре 2023 года или даже раньше, если будет участвовать в программах по реабилитации

МЕХИКО, 10 февраля. /ТАСС/. Эмма Коронель, жена экс-главаря мексиканского наркокартеля "Синалоа" Хоакина Гусмана, может досрочно выйти из тюрьмы в США. Об этом сообщил в четверг телеканал Televisa со ссылкой на Федеральное бюро тюрем США.

По его информации, Коронель может оказаться на свободе уже в сентябре 2023 года или даже раньше, если будет участвовать в программах по реабилитации. В конце ноября 2021 года суд округа Колумбия приговорил 32-летнюю жену наркобарона, имеющую гражданство США и Мексики, к трем годам лишения свободы за торговлю наркотиками и отмывание денег. Судья также постановил конфисковать ее средства в размере почти 1,5 млн долларов. После освобождения она должна будет еще четыре года находиться под надзором правоохранительных органов.

Гусман в 2017 году был экстрадирован из Мексики в США. В феврале 2019 года жюри присяжных суда Восточного округа штата Нью-Йорк признало его виновным в участии в преступном сообществе, в сговоре с целью производства и распространения наркотиков, в применении огнестрельного оружия и в сговоре с целью легализации доходов от оборота наркотиков. В июле 2019 года Гусман был приговорен к пожизненному тюремному заключению, а также дополнительно еще к 30 годам тюрьмы. Он отбывает наказание в исправительном учреждении максимально строгого режима в штате Колорадо.

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