Глава Минздрава Франции считает, что еще рано ослаблять санитарные меры на фоне пандемии

ПАРИЖ, 10 февраля. /ТАСС/. Снижение количества тяжелых случаев на фоне распространения нового штамма коронавируса "омикрон" еще не дает повода ослабить бдительность и воспринимать COVID-19, как сезонное заболевание. Об этом заявил в четверг министр здравоохранения Франции Оливье Веран, выступая на пресс-конференции по итогам неформальной встречи с коллегами из 27 стран ЕС в Гренобле.

"Еще слишком рано, чтобы начать воспринимать пандемию как эндемию", - заявил он, отвечая журналистке, которая спросила, "не пора ли воспринимать COVID-19, как сезонный вирус, как предлагают некоторые страны". "Я имею в виду, что вирус все еще распространяется. Важнее всего сейчас выявлять новые случаи на фоне пиковых значений заболеваемости", - добавил Веран.

Он отметил, что говорит только о ситуации во Франции, а не о всей Европе. По его словам, массовая вакцинация позволила добиться высокого уровня иммунитета среди жителей Франции. Поэтому, несмотря на то, что каждый день в стране фиксируется по 500 тыс. случаев", по факту удалось избежать переполненных реанимаций.

"Мы могли за эти два года наблюдать, как появляются новые варианты с разницей в несколько недель или месяцев. Сейчас нам известно, что один из штаммов - "омикрон" - очень сильно распространился и был выявлен примерно у половины французов. Но есть и другие варианты, в том числе "дельта" и ничто не позволяет нам сказать, что нигде на планете мы не встретим более опасный штамм, чем "омикрон", что он не разовьется и не распространится по всей планете. Я очень надеюсь, что этого не произойдет, но думаю, что облегчение ситуации еще не достаточно, чтобы мы могли расслабиться", - пояснил он.

По словам Верана, сейчас приоритетным остается продолжение тестирования населения и выявление новых случаев для лучшего контроля за ситуацией, наряду с ношением масок, санитарными пропусками. Вместе с тем он признал, что после зимних праздников во Франции резко снизилось количество тестов. "Недавно было по 12 млн в неделю, сейчас только 6 млн и, возможно, эта цифра быстро сократится до 2-3 млн тестов в неделю", - рассказал он.

Ситуация во Франции

Во Франции постепенно снижается число заболевших на 100 тыс. жителей. В настоящий момент этот показатель составляет около 2,1 тыс. на 100 тыс. человек, тогда как в конце января было более 3,5 тыс. случаев. Всего с начала пандемии коронавирус стал причиной смерти около 133 тыс. французов. 10 февраля власти подтвердили 153,2 новых случаев коронавируса за 24 часа, тогда как еще 25 января за сутки в стране было выявлено более 500 тыс. заразившихся.

Обеспокоенность властей вызывает сохраняющаяся нагрузка на медицинские учреждения: 7 февраля количество пациентов с коронавирусом в больницах Франции достигло 33,4 тыс. человек, практически превысив рекордные показатели ноября 2020 года. По состоянию на 10 февраля полный курс вакцинации в стране прошли почти 53 млн человек, 37,2 млн французов получили дополнительную, "бустерную" дозу.