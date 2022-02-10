СМИ: суд в Киеве разрешил приватизацию недвижимости вокруг монумента Родина-мать

КИЕВ, 10 февраля. /ТАСС/. Хозяйственный суд Киева принял решение, которое, по сути, разрешает приватизацию недвижимость вокруг монумента Родина-мать, расположенной на территории Музея истории Украины во Второй мировой войне в украинской столице. Об этом в четверг сообщило издание "Зеркало недели".

Как пишет издание со ссылкой на источник, за право приватизировать недвижимость вокруг монумента борется ООО "Архитектурная мастерская Инка". В 2015 году эта фирма заключила договор с Фондом госимущества по аренде зданий комплекса. Согласно договору, приватизация этих объектов запрещена. Однако в декабре 2020 года арендатор обратился в Хозяйственного суд Киева с требованием признать договор недействительным и разрешить им приватизацию части мемориального комплекса.

Как стало известно изданию, Фонд государственного имущества довольно слабо отстаивал неприкосновенность национального мемориала в судах, порой просто не появляясь на судебных заседаниях. В частности, они проигнорировали принятие решения по этому делу Верховным судом, который также проигнорировал "факт принадлежности арендованного имущества к мемориальному комплексу, которому предоставлен статус национального".

Фонд проигнорировал и то, что Министерство культуры Украины, как собственник арендованного имущества, определило условия договора, с которыми согласился арендатор путем подписания такого договора, а потому признание его недействительным является вмешательством в вопрос права собственности.

Отмечается, что фактическим владельцем ООО "Архитектурная мастерская Инка" до 2018 года был адвокат олигарха Игоря Коломойского Андрей Богдан, который в 2019 году был назначен главой офиса президента Владимира Зеленского, а затем еще один "человек Коломойского" - Николай Сольский. Сейчас же компанией владеет Елена Фасоль, помощница депутата "Слуги Народа" Александра Мариковского.

Символ Великой Победы

Мемориальный комплекс занимает 11,24 га на холме правого берега Днепра. Скульптурная композиция в виде женщины, которая в одной руке держит меч, а во второй - большой щит, является одним из экспонатов Национального музея истории Великой Отечественной войны. Установлена она на одной из самых высоких точек Киева и заметна практически из любой части города. Сам монумент Родина-мать по замыслу его создателей должен воплощать несгибаемость духа народа, который смог выстоять и победить в самой страшной войне. Памятник и музей истории Великой Отечественной войны был открыт для посетителей в мае 1981 года.

Общая высота монумента составляет 102 метра, что делает его одним из крупнейших в мире.