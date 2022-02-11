В Дагестане запустили онлайн-лекции для школьников по подготовке к ЕГЭ

МАХАЧКАЛА, 11 февраля. /ТАСС/. Лекции для школьников запустили в Дагестанском государственном техническом университете (ДГТУ). В рамках занятий, которые пройдут в онлайн-режиме до 2 апреля, ученые университета будут готовить желающих подростков к ЕГЭ. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе учебного заведения.

"Университетские онлайн-лектории, как социальный образовательный проект для школьников, студентов колледжей, направлен на оказание помощи в подготовке к ЕГЭ и вступительным экзаменам",- говорится в сообщении.

Отмечается, что ученики могут прослушать лекции ученых университета по математике, физике и информатике вплоть до 2 апреля. В целях соблюдения санитарно-эпидемиологических требований лектории будут проводиться в удаленном формате. Как сообщили в пресс-службе, с графиком проведения университетских онлайн-лекториев можно ознакомиться на официальном сайте университета.

Дагестанский государственный университет осуществляет подготовку специалистов в различных областях современной науки и техники. В составе вуза 12 факультетов, три филиала в Каспийске, Кизляре и Дербенте, 46 кафедр. В его системе пять НИИ и 19 специализированных центров, в том числе крупнейший в СКФО Центр современных информационных технологий.