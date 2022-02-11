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Пандемия COVID-19

Эксперт заявил о спаде заболеваемости COVID-19 в России

На прошлой неделе страна вышла на пик по числу заболевших коронавирусной инфекцией, считает глава научного центра молекулярно-генетических исследований "ДНКОМ" Андрей Исаев
© AP Photo/Pavel Golovkin

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Россия вышла на пик по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на прошлой неделе, в настоящее время наблюдается спад числа заболевших. В ближайшие две недели число зараженных может снизиться до показателей ниже шестизначных цифр, считает основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований "ДНКОМ" Андрей Исаев.

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"На прошлой неделе Россия вышла на пик текущей волны COVID-19, а сейчас начался спад заболеваемости. Пик текущей волны уже пройден, и я считаю, что спад будет стремительным - это показывает опыт европейских стран. Думаю, в течение двух недель мы увидим показатели заболеваемости меньше шестизначных цифр, а после выйдем на низкое плато", - сообщил он ТАСС.

По данным статистики медицинских офисов ДНКОМ в 20 регионах России, доля положительных ПЦР-тестов начала снижаться на неделе с 31 января по 6 февраля: она составила 24% по сравнению с 32% в период с 24 по 30 января. "Пока на основе имеющихся данных можно говорить о том, что эпидемия стихает. Именно поэтому многие страны отменяют ограничительный режим. Думаю, можно надеяться, что будет открыт въезд в европейские страны", - отметил Исаев.

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