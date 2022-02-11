В Хабаровске шесть школ и еще 195 классов закрыли на карантин из-за ОРВИ и COVID-19

ХАБАРОВСК, 11 февраля. /ТАСС/. Ученики шести школ и части классов еще в 46 школах Хабаровска ушли на карантин из-за высоких показателей по заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте городской администрации в пятницу.

"В шести школах ученики переведены на дистанционное обучение. В 46 общеобразовательных учебных учреждениях закрыто 195 классов: 177 из них по ОРВИ и 18 - по коронавирусу. В 25 детских садах карантин объявлен в 34 группах", - цитируют в сообщении заместителя начальника управления по физической культуре, спорту и здравоохранению администрации города Татьяну Скорик.

Отмечается, что за прошедшую неделю в городе зарегистрировано 4386 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Это на 2,6% больше, чем за предыдущую неделю. Еженедельно в краевом центре фиксируется ощутимый прирост больных. Так, с 31 января по 6 февраля в медицинские учреждения краевого центра поступило около 11,6 тыс. обращений с жалобами на ОРВИ. В период с 25 по 31 января таких пациентов было меньше - порядка 8,5 тыс. Пневмонией, по данным управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, заболело 515 горожан, неделей раньше их было 487.

В текущей эпидемиологической ситуации показательным является ежесуточное количество госпитализированных с диагнозом коронавирусная инфекция. По всему краю в день госпитализируют до более чем 200 человек, сообщается на сайте регионального правительства. За последние сутки на стационарное лечение направили 166 человек, выявлено 1 372 новых случая заболевания COVID-19.