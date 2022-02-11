В Якутии планируют отправить более 900 детей в лагеря отдыха

ЯКУТСК, 11 февраля. /ТАСС/. Более 900 детей, в том числе около трети - из арктических территорий, планируется направить в 2022 году в лагеря отдыха за пределами Якутии. Об этом в пятницу ТАСС сообщила Яна Иванова, директор центра отдыха и оздоровления детей "Сосновый бор" - регионального оператора по организации летнего отдыха детей.

30 декабря 2021 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил постановление, согласно которому с 2022 года школьникам, проживающим в регионах из состава Арктической зоны, будут предоставляться бесплатные путевки в детские лагеря. Ежегодно на эти цели будет выделяться по 500 млн рублей, сообщала пресс-служба кабмина. Отмечалось, что бесплатные путевки смогут получить школьники с пятого по восьмой классы.

"В этом году отдыхом и оздоровлением в лагерях за пределами республики планируется охватить более 900 детей. Из них по федеральной поддержке в лагеря Краснодарского и Приморского края планируется отправить более 300 детей из 13 арктических районов Якутии, а более 600 детей поедут отдыхать за счет государственного бюджета республики", - сказала Иванова.

Она отметила, что в этом году запланированы инклюзивные смены во всех типах лагерей муниципальных районов. "Кроме этого, в этом году создадут лагеря-спутники центра "Сосновый бор" в муниципалитетах. Они будут работать по единым программам, подходам и по различным направлениям дополнительного образования детей. Положение о лагерях-спутниках скоро будет утверждено, в данный момент собираем заявки от муниципалитетов", - добавила директор центра.

Летом 2021 года за счет государственного бюджета республики в лагерях Краснодарского и Приморского края отдохнули 413 детей, из них 115 - дети из арктических районов. Кроме этого, в течение года в рамках региональной квоты более 600 детей отдохнули во всероссийских центрах "Океан", "Смена", "Орленок" и международном центре "Артек", из них 216 - дети, пострадавшие от лесных пожаров.