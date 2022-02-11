В Приамурье задержали представителей двух ОПГ по сбыту наркотиков

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 февраля. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ России по Амурской области пресекли деятельность двух организованных преступных групп (ОПГ), занимавшихся поставкой крупных партий наркотиков. Изъятая партия оценивается в сумму более 13 млн рублей, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

"Сотрудниками УФСБ России по Амурской области задокументирована и пресечена преступная деятельность двух организованных групп, организовавших каналы поставок особо крупных партий наркотических средств в Амурскую область в целях последующего сбыта", - говорится в сообщении.

Участники преступной группы задержаны с поличным при попытке реализации партии наркотиков. "Из незаконного оборота изъято более двух кг синтетических наркотиков, около 1,5 кг наркотических средств каннабисной группы. Стоимость изъятой партии оценивается специалистами в сумму более 13 млн рублей", - добавили в ведомстве.

В отношении четырех организаторов и участников ОПГ следственным отделом УФСБ России по Амурской области возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30 УК РФ ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление"), ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств"). Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет.