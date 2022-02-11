Во Владивостоке открыли пятый центр для пациентов с симптомами ОРВИ

ВЛАДИВОСТОК, 11 февраля. /ТАСС/. Пятый амбулаторный инфекционный центр для работы с пациентами, у которых наблюдаются симптомы ОРВИ или коронавируса, открыт во Владивостоке, сообщило в пятницу региональное правительство.

"Пятый по счету амбулаторный инфекционный центр (АИЦ) открылся во Владивостоке на базе поликлиники Владивостокской клинической больницы №4. <…> С 11 февраля здесь круглосуточно и без выходных принимают пациентов с симптомами ОРВИ. Открытие амбулаторного инфекционного центра <…> позволит разгрузить [другие инфекционные] центры", - говорится в сообщении.

В связи с переходом поликлиники на прием пациентов с симптомами ОРВИ, пневмонией и коронавирусом плановая амбулаторная помощь там оказываться не будет, пациентов перенаправят в другие медучреждения. В АИЦ необходимо обращаться гражданам, у которых температура выше 38 градусов, есть симптомы ОРВИ, но нет хронических заболеваний, а возраст превышает 65 лет. Центр работают круглосуточно и без выходных.

С начала пандемии в регионе выявлено 124 717 случаев заражения коронавирусом, 1 518 - за последние сутки. Выздоровели 101 398 человек, умерли 1 756.