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Пандемия COVID-19

Во Владивостоке открыли пятый центр для пациентов с симптомами ОРВИ

Он будет работать круглосуточно и без выходных

ВЛАДИВОСТОК, 11 февраля. /ТАСС/. Пятый амбулаторный инфекционный центр для работы с пациентами, у которых наблюдаются симптомы ОРВИ или коронавируса, открыт во Владивостоке, сообщило в пятницу региональное правительство.

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"Пятый по счету амбулаторный инфекционный центр (АИЦ) открылся во Владивостоке на базе поликлиники Владивостокской клинической больницы №4. <…> С 11 февраля здесь круглосуточно и без выходных принимают пациентов с симптомами ОРВИ. Открытие амбулаторного инфекционного центра <…> позволит разгрузить [другие инфекционные] центры", - говорится в сообщении.

В связи с переходом поликлиники на прием пациентов с симптомами ОРВИ, пневмонией и коронавирусом плановая амбулаторная помощь там оказываться не будет, пациентов перенаправят в другие медучреждения. В АИЦ необходимо обращаться гражданам, у которых температура выше 38 градусов, есть симптомы ОРВИ, но нет хронических заболеваний, а возраст превышает 65 лет. Центр работают круглосуточно и без выходных.

С начала пандемии в регионе выявлено 124 717 случаев заражения коронавирусом, 1 518 - за последние сутки. Выздоровели 101 398 человек, умерли 1 756.

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