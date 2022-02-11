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В школах нескольких муниципалитетов ХМАО отменили уроки первой смены из-за морозов

Температура воздуха опустилась до минус 30 градусов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 февраля. /ТАСС/. Занятия для учеников первой смены в первых-четвертых классах отменены в пятницу в ряде муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) из-за почти 30-градусных морозов.

"11 февраля занятия первой смены с первого по четвертый класс в Когалыме отменяются. На момент объявления: температура минус 29,1 градуса", - говорится в сообщении на сайте правительства Югры.

Также из-за морозов отменяются занятия первой смены школьников первых-четвертых классов в Покачи, где столбики термометров опустились до минус 30 градусов.

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РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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