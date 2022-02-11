Школьники Южно-Сахалинска вернутся на очное обучение с 14 февраля

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 февраля. /ТАСС/. Все школы Южно-Сахалинска и его пригорода 14 февраля вернутся на очную форму обучения.

Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе администрации областного центра.

"С понедельника, 14 февраля, в связи с улучшением эпидемиологической обстановки, дети вернутся к привычному формату обучения. Также будет возобновлена работа секций и кружков по программам дополнительного образования", - рассказали в пресс-службе мэрии.

Всю эту неделю школьники Южно-Сахалинска находились на дистанционном обучении в связи с высокой заболеваемостью ОРВИ. Болело более 20% всех школьников и более 10% педагогов. Первоклассники в этот период находились на каникулах, которые по плану должны были начаться на одну неделю позже.