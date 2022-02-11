Премьер Японии провел учения на случай аварии на АЭС

ТОКИО, 11 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в пятницу в своей канцелярии в Токио провел учения на случай возникновения аварии на местной АЭС "Онагава". Об этом сообщил телеканал NHK.

Согласно сценарию учений, на северо-востоке страны произошло мощное землетрясение, которое привело к выводу из строя системы охлаждения реактора атомной станции. Кисида зачитал обращение к жителям региона с предписанием об эвакуации, а также отработал взаимодействие с местными властями для устранения последствий произошедшего. "Ситуация будет стремительно меняться, поэтому необходимо, чтобы правительство действовало слаженно и без промедлений, а местные власти приняли надежные меры по защите населения", - подчеркнул премьер-министр в ходе учений.

Правительство Японии проводит подобные тренировки на ежегодной основе, однако в 2021 году они не состоялись из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.

В марте 2011 года на японской АЭС "Фукусима-1" произошла авария, когда удар цунами вывел из строя системы энергоснабжения и охлаждения станции. В результате в реакторах трех энергоблоков ядерное топливо расплавилось и прожгло их защитные корпуса. Это сопровождалось взрывами водорода и выбросом большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающего к станции района.